أزمة نتنياهو.. الكنيست يصوت غدًا على قانون يمنع متهمًا من تولي رئاسة الوزراء

يصوت الكنيست الإسرائيلي غداً على مشروع القانون الذي يحظر على شخص قدمت لائحة اتهام ضده التنافس على رئاسة الوزراء، وسط توقعات بأن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.تأتي هذه الخطوة بينما أزمة ميزانية الدولة ما زالت تهدد بحل الحكومة والكنيست، وفي ذات السياق، حذر رئيس الائتلاف الحكومي ميكي زوهار من أن دعم كاحول لافان مشروع القانون الذي يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعني الذهاب إلى انتخابات.واعتبر النائب "زوهار" أن خيار ميزانية لعامين أسوأ من تبكير موعد الانتخابات، واعتبر أن ميزانية كهذه ستضر باقتصاد إسرائيل، لافتاً إلى توقيع الاتفاق بشأنها مع "جانتس"، تم قبل تفشي الموجة الثانية من الكورونا وما أحدثه من أزمة مالية خانقة .هذا القانون تقدم به رئيس المعارضة ورئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، ويحظر على شخصية متهمة بجرائم جنائية تولي رئاسة الوزراء .