للإدلاء بصوتك.. نصائح لحمايتك من كورونا وقواعد التصويت بانتخابات «الشيوخ»

إجراءات هامة للوقاية من كورونا:

إجراءات هامة عند الدخول للجنة الانتخابات:

كيفية الإدلاء بصوتك الانتخابى:

توافد المواطنون منذ صباح اليوم الثلاثاء، للاقتراع فى الجولة الأولى، من انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من أهم الإجراءات الاحترازية لحمايتك عند الذهاب إلى لجنتك الانتخابية من عدوى كورونا، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.-ارتداء الكمامة عند التصويت إجبارى، ولا يجوز خلع الكمامة إلا بأذن من رئيس اللجنة للتعرف على الهوية.- ارتداء القفازات اليدوية لاستخدامها فى حمل القلم، وهذه قد وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.- عدم التكدس داخل اللجان الانتخابية، حيث لا يسمح المسؤولون إلا بدخول عدد محدود وملائم لمساحة مركز الاقتراع.- عدم إلقاء المناديل والمتعلقات الشخصية داخل مراكز أو لجنة الاقتراع، والحر على القاء فى سلة قمامة محكمة.- انتبه لوجود لافتات إرشادية خارج وداخل اللجنة لتسهيل عليك عملية الاقتراع.- اتباع تعليمات التباعد الجسدى، حيث يوجد موظف أمام كل لجنة مكلف بتنظيم الطوابير ويراقب مدى الالتزام بها.- اتباع التعليمات، إذ تقرر هيئة الانتخابات سماح دخول الناخبين بأولوية الحضور وكبار السن وذوى الإعاقة وعدد ملائم.-إحضار هويتك الشخصية، إذ يتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب ببطاقة الرقم القومى السارية أو غير السارية أو بجواز السفر المميكن.- تقوم بتنحية الكمامة للتعرف على شخصيتك.- اترك بطاقة الرقم القومى مع رئيس اللجنة، حتى الانتهاء من الإدلاء بالصوت وتوقع بخطك أو بصمة إبهامك فى الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.- تحصل على بطاقتين اقتراع مختومتين من الظهر بختم أو توقيع رئيس اللجنة، ثم تتوجه خلف كابينة الاقتراع المخصص للتصويت.- تتكون بطاقة الاقتراع بالنظام الفردى من عدد المرشحين يجب أن تختار منهم عدد مساو لنفس عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بهذا النظام.- أمامك مثال: دائرة قنا فردى مخصص لها 3 مقاعد يجب اختيار 3 مرشحين فقط.-حتى لا يبطل صوتك، استخدام القلم الجاف فقط وعدم استعمال القلم الرصاص.-اختر فى بطاقة الاقتراع بنظام القوائم، أى منهما (انتخب) أو (لا انتخب).- لا يجوز التوقيع باسمك على بطاقة الاقتراع أو وضع أى علامات أو كتابة أو إشارة تدل على شخصيتك.- انتبه إلى عدم التصويت لأكثر أو أقل من العدد المطلوب للمرشحين بدائرتك الانتخابية.- يجب الحصول على بطاقة الرقم القومى من رئيس اللجنة ومغادرة المكان منعا لتجمعات.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.