إعادة فتح مدارس أفغانستان 21 أغسطس

وافق مجلس الوزراء الأفغانى على إعادة فتح المدارس اعتبارًا من 21 أغسطس الجاري.وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى أفغانستان- في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن المدارس الخاصة يجب أن تتبع لوائح الصحة والسلامة التي وضعتها وزارة الصحة العامة.وبعد تفشي فيروس كورونا حول العالم وفي أفغانستان، أغلقت السلطات المراكز التعليمية لعدة أشهر وتأخرت البرامج التعليمية لنحو 6 أشهر.يُذكر أن عددًا قليلًا فقط من الجامعات الخاصة يمكنها متابعة عملياتها من خلال الفصول الدراسية عبر الإنترنت، إلا أن البقية لم تتمكن من ذلك بسبب الضرورات التكنولوجية وعدم وجود اتصالات إنترنت مستقرة في المنازل.