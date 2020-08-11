آسر ياسين يبدأ تحضيرات النسخة العربية من مسلسل «suits»

يستعد الفنان آسر ياسين لبدء تحضيرات النسخة العربية من مسلسل "suits"، والمقرر بدء تصويره في شهر سبتمبر المقبل على أن يُعرض عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية.ويعكف المخرج خالد مرعي حاليًا على وضع اللمسات النهائية على العمل من خلال تحديد أماكن التصوير المختلفة واختيار باقي فريق عمل المسلسل.ومن المقرر أن تجمع جلسة عمل بين خالد مرعي وآسر ياسين مطلع الأسبوع المقبل؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح بطلة العمل، حيث يتم المفاضلة حاليًا بين ثلاث فنانات لتقديم البطولة النسائية للعمل.يذكر أن آسر ياسين قدم مؤخرًا فيلم "صاحب المقام" والذي يتم عرضه بشكل حصري على منصة "شاهد VIP" وهو من بطولة يسرا، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.