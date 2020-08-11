«شكري» يتفقد المركز الطبي الاستشفائي المصري ببيروت

أجرى وزير الخارجية سامح شكري جولة تفقدية للمركز الطبي الاستشفائي ببيروت، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى لبنان.وتفقد وزير الخارجية الأقسام المختلفة للمستشفى المصري، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الأدوار والخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى المصري في إطار الدعم الذي تقدمه مصر إلى لبنان.وثمن وزير الخارجية الدور المهم الذي يضطلع به المستشفى المصري في لبنان والمستوى المتميز للخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى بصورة مجانية بالكامل لكافة من يتواجدون على الأراضي اللبنانية.