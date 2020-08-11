رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شكري» يتفقد المركز الطبي الاستشفائي المصري ببيروت

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:55 ص
سامح شكري
سامح شكري
أ.ش.أ
طباعة
أجرى وزير الخارجية سامح شكري جولة تفقدية للمركز الطبي الاستشفائي ببيروت، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى لبنان.

وتفقد وزير الخارجية الأقسام المختلفة للمستشفى المصري، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الأدوار والخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى المصري في إطار الدعم الذي تقدمه مصر إلى لبنان.

وثمن وزير الخارجية الدور المهم الذي يضطلع به المستشفى المصري في لبنان والمستوى المتميز للخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى بصورة مجانية بالكامل لكافة من يتواجدون على الأراضي اللبنانية.

موضوعات متعلقة

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

«الوطنية للانتخابات» تكشف عن سبب عدم استخدام الحبر الفسفورى

الصور

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

image description

انتخابات مجلس الشيوخ في الهرم

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
المزيد

الثقافة

نورا ناجى تناقش «أطياف كاميليا» على «النيل الثقافية».. غدًا

صفاء النجار تناقش «الدرويشة» بمنتدى بتانة.. الخميس

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع