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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعيين»: 27 غرفة عمليات لتسهيل المشاركة في «الشيوخ» (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:55 ص
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة
عبدالناصرمحمد
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أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية ونقاباتها الفرعية الطوارئ، لمتابعة فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن الدور الأصيل للنقابة في خدمة الدولة المصرية دفاعا عن إستقرار مصر السياسي.

وأعرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة المدرسة الإعدادية بنات بالمنيل بمحافظة القاهرة عن ثقته في مشاركة كبيرة للمهندسين الزراعيين وهم «جنود الإنتاج الزراعي» في العملية الانتخابية في هذا الاستحقاق الدستوري مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف «خليفة» أن غرفة العمليات التابعة للنقابة وفروعها بالمحافظات تواصل عملها منذ الصباح الباكر بالتعاون مع غرف العمليات بالمحافظات لحث «الزراعيين» على المشاركة في التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ وتذليل كافة الصعوبات موضحا ان غرفة العمليات المركزية تقوم بالتنسيق مع 27 غرفة عمليات بالنقابات الفرعية بالمحافظات تعمل على تسهيل البيانات اللازمة للمهندسين الزراعيين للتعرف على أماكن لجانهم الانتخابية بمختلف المناطق.

وأوضح نقيب الزراعيين ان مليون مهندس زراعي يقفون خلف القيادة السياسية في هذا الإستحقاق الدستوري، وأن التاريخ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إنه رغم كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية إلا أنها تقف على قلب رجل واحد في دعم الاستقرار والتنمية التي تنشدها القيادة السياسية ودعما للمواقف الوطنية للنقابة علي مدار تاريخها وحماية للأمن القومي وهو ما جعلهم يستحقون لقب جنود الإنتاج الزراعي.

وشدد «خليفة» على استمرار سياسة نقابة المهن الزراعية في مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الأزمات والأوبئة ودعمها وتفويضها للقيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي ومواصلة العمل في المشروعات القومية العملاقة لخدمة الاستقرار السياسي المصري.
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة

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