2987 إصابة و19 وفاة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 139 ألفا و538 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الثلاثاء، أن 280 شخصا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 68 ألفا و432 متعافى، بينما توفي 19 شخصا ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى ألفين و312 شخصا.وأشارت إلى أن الفلبين شهدت ارتفاعًا في الإصابات بكورونا رغم فرض أحد أطول فترات الإغلاق على مستوى العالم وأكثرها صرامة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تخضع مدينة "مترو مانيلا" وبعض المقاطعات المجاورة منها لاجونا وريزال وكافيت وبولاكان لحجر صحي مجتمعي مكثف حتى يوم 18 أغسطس الجاري.