روسيا: القطاع الطبي أول المستفيدين من لقاح كورونا

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يكون اللقاح ضد فيروس كورونا متوفرا في سبتمبر المقبل، مضيفة أن العاملين في القطاع الطبي سيكونون أول المستفيدين منه.وقالت غوليكوفا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ "نأمل أن يكون اللقاح متوفرا في نهاية أغسطس الجاري أو أوائل سبتمبر المقبل، ونأمل أن يكون العاملون في القطاع الطبي أول من يتم تطعيمهم باللقاح".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.