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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

139 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:52 ص
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس فى النمسا بلغ 22 ألفا و209 حالات، تعافى منها 20 ألفا و123 حالة، بينما توفي 723 حالة.

وذكر البيان أن يجري حاليًا علاج 119 شخصًا في المستشفى، منهم 25 حالة في وحدة العناية المركزة.

وأوضح البيان أن معظم الإصابات الجديدة تم تسجيلها في فيينا، وبلغت 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، تليها النمسا العليا 23 حالة، ثم النمسا السفلى وتيرول 13 لكل منهما.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة سجلت 1351 حالة.

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