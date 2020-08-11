تركيا تخالف الأعراف الدولية.. وخارجيتها: سنواصل التنقيب في «المتوسط»

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة التركية سوف تجري عملياتها في شرق البحر المتوسط بترخيص مناطق جديدة نهاية أغسطس.وقال أوغلو:عمليات التنقيب ستتواصل من خلال منح تراخيص للحدود الغربية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط.يأتي هذا في أعقاب إعلان اليونان حالة التأهب القصوى في الجيش اليوناني والأسطول البحري لمواجهة تعديات تركيا في المتوسط.