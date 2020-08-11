حشود من أهالي «الزرايب و15 مايو» يتوجهون للتصويت في انتخابات الشيوخ

توافد الناخبون بكثافة شديدة على لجان مدارس مدينة 15 مايو بحي حلوان جنوب القاهرة، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات.وتصدر كبار السن والمسنين والسيدات الطوابير المتراصة للمشاركة في التصويت بالاستحقاق الانتخابى.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عدداً من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.