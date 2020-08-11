وزير خارجية أمريكا يبدأ زيارة رسمية للتشيك تستغرق يومين

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية تستغرق يومين، للعاصمة التشيكية (براغ)، وذلك في إطار جولة يقوم بها لدول وسط أوروبا تشمل (سلوفينيا والنمسا وبولندا).وذكر (راديو براغ الدولي) اليوم، أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو خلال الزيارة برئيس الوزراء أندريه بابيش والرئيس ميلوش زيمان، كما سيلقي خطابا في مجلس الشيوخ.ومن المقرر أن يناقش الجانبان التجارة الثنائية، وتطورات فيروس كورونا المستجد.