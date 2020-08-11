إقبال كثيف على لجنة «جنينة» في انتخابات «الشيوخ» بالشروق (فيديو)

شهدت مدرسة الشهيد ياسر جنينة، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالا كثيفا من الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات أمنية ووقائية عالية المستوى من جانب رجال قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة.وحرص رجال الشرطة على تنظيم عملية دخول الناخبين واتخاذ كافة إجراءات التباعد الاجتماعي والمسافات الأمن بين الناخبين واختبارات الكشف الحراري وتوزيع الكمامات وأدوات التعقيم.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.