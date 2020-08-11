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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التنمية المحلية عن المشاركة في الانتخابات: اللي عنده ظروف ينزل بالليل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:34 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
ياسمين عباس
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر، موضحًا أنهم يعملون على تسهيل عملية الانتخاب على الناخبين، معقبًا: "لم نواجه أي مشكلات حتى الآن على مستوى الجمهورية".

وأشار شعراوي خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك تواصل دائم بين غرفة عمليات الوزارة، وغرف إدارة الأزمات والعمليات بكل المحافظات للتعامل مع أي طارئ يحدث، مناشدًا المواطنين بضرورة المشاركة في انتخابات الشيوخ بكثافة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن مشاركة المصريين في الانتخابات مهمة جدًا، حيث إن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، ولا يقل أهمية عن مجلس النواب، متابعًا: "اللي عنده ظروف ينزل بالليل أو بكرة.. اللجان جاهزة لاستقبال المواطنين".

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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