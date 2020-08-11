استمرار توافد كبار السن على لجان الجيزة للمشاركة في «الشيوخ»
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:34 ص
ريم محمودطباعة
تستمر لجان محافظة الجيزة في استقبال المواطنين المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم، في أول يوم من الانتخابات.
وقالت مستشارة بإحدى لجان مدرسة "النهضة" لـ"الدستور" إن التوافد في الساعة الأولى كان كثيفا، مؤكدة أن الكثافة ستزداد مرة أخرى بعد الساعة الثانية ظهرا.
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
وقالت مستشارة بإحدى لجان مدرسة "النهضة" لـ"الدستور" إن التوافد في الساعة الأولى كان كثيفا، مؤكدة أن الكثافة ستزداد مرة أخرى بعد الساعة الثانية ظهرا.
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
استمرار توافد كبار السن على لجان الجيزة للمشاركة في «الشيوخ»
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
استمرار توافد كبار السن على لجان الجيزة للمشاركة في «الشيوخ»