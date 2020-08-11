استمرار توافد كبار السن على لجان الجيزة للمشاركة في «الشيوخ»

تستمر لجان محافظة الجيزة في استقبال المواطنين المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم، في أول يوم من الانتخابات.وقالت مستشارة بإحدى لجان مدرسة "النهضة" لـ"الدستور" إن التوافد في الساعة الأولى كان كثيفا، مؤكدة أن الكثافة ستزداد مرة أخرى بعد الساعة الثانية ظهرا.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.