وزير الداخلية يدلى بصوته بانتخابات «الشيوخ» ويلتزم بالإجراءات الاحترازية

أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية، مؤكدًا حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات.وقال «توفيق» إنَّ مجريات العملية الانتخابية في جميع المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني.وأضاف أنَّ أجهزة الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.والتزم وزير الداخلية بالإجراءات الوقائية من فيروس «كوفيد- 19» في رسالة مهمة للجميع بالالتزام حرصًا على سلامة أطراف العملية الانتخابية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.