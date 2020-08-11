وزيرة التضامن تدلى بصوتها فى انتخابات الشيوخ (صور)

أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، بصوتها الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة المركز القومي للبحوث بالدقي.ودعت القباج المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لأنها مسئولية وطنية لكل مواطن مصري، لأنه يسهم في بناء الوطن والمشاركة في عملية البناء.وقالت القباج إن مصر عقب انتخابات مجلس الشيوخ تدخل مرحلة أكثر نضوجًا بعد ثورتين، خاصة أن دور المجلس يكمل المنظومة البرلمانية لدوره في مراجعة ومناقشة التشريعات والقوانين قبل عرضها على مجلس النواب، مضيفة أن منظومة الحياة النيابية ستكتمل بوجود مجلس الشيوخ، وننتظر منه استكمال العملية الديمقراطية التي بدأت بانتخاب مجلس النواب.ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لها تجربة في تدريب الشباب على المشاركة في الانتخابات المحلية لزيادة الحس الوطني وتهيئتهم للعمل للعام والعملية التنموية وزيادة نضج الشباب وهو ما يعود على مصر بالنفع واستكمال رؤية مصر ٢٠٣٠.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.