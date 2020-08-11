61 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

سجلت سنغافورة 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفًا و353 حالة.وذكرت وزارة الصحة السنغافورية، وفقًا لصحيفة (توداي) السنغافورية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن من بين الإصابات الجديدة حالتين محليتين، وثلاث حالات وافدة من الفلبين والهند، أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.وأشارت الوزارة إلى استقرار حصيلة الوفيات بسبب الفيروس عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصًا ثبتت إصابتهم بالكورونا لأسباب أخرى بينما تعافى حتى الآن 49 ألفًا و594 شخصًا من الفيروس.