«الجزار»: المجالس النيابية المنتخبة تخدم المواطنين وتعبر عن مطالبهم

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن المجالس النيابية المنتخبة هي التي تعبر عن رأي المواطنين في كل القضايا، وتعمل على اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح المواطنين وتعبر عن مطالبهم.جاء ذلك خلال إدلاء الدكتور عاصم الجزار بصوته، اليوم الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة المقطم الرسمية لغات.وأكد وزير الإسكان أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت في الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.ودعا الدكتور عاصم الجزار، جموع المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن المشاركة في الانتخاب واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيق لحقه الدستوري.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.