خلال التصويت.. هشام توفيق: المشاركة الانتخابية واجب وطني وحق دستوري

أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وأكد الوزير، في تصريحات عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًّا وحقًّا دستوريًّا لكل مواطن.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.