الرئيس اللبناني يستقبل سامح شكرى فى بيروت

استقبل الرئيس اللبناني العماد ⁧‫ميشال عون‬⁩ اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ بقصر ⁧‫بعبدا‬⁩ في العاصمة اللبنانية ⁧‫بيروت.أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".كان وزير الخارجية قد وصل فى وقت سابق إلى بيروت فى زيارة يلتقى خلالها وعددًا من المسئولين.