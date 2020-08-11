«بوتين»: روسيا تسجل أول لقاح في العالم ضد كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا.وقال الرئيس الروسي - خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد".كما صرح الرئيس الروسي بأنه يأمل في أن يبدأ الإنتاج الشامل للقاح، قائلا "آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الشامل لهذا الدواء في المستقبل القريب، وهو أمر مهم للغاية".ولفت بوتين إلى أن إحدى ابنتيه جرى تطعيمها باللقاح، وقال "تم تطعيم إحدى ابنتي.. في الواقع، لقد شاركت في إحدى التجارب، وبعد التطعيم الأول، كانت درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية، وفي اليوم التالي أعلى بقليل من 37 درجة مئوية، هذا كل شيء".. وأضاف بوتين "أعلم أن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة"، مؤكدا أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة.من جانبه، أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو تسجيل اللقاح الذي طوره مركز جماليا القومي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ووفقا للوزير، فقد أثبت اللقاح أنه آمن وفعال.