حرم آمن وتواجد فعال.. «المرور» تبدأ تنفيذ خطة تأمين انتخابات الشيوخ

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن استعداداتها في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لبدأ تنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020.ووجه اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور بوضع خطة مرورية متكاملة لتسهيل الأمور على المواطنين في أثناء إجراءات الانتخابات بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.وتعتمد خطة الإدارة العامة للمرور على تفعيل الحرم الأمن حول اللجان الانتخابية بالتنسيق مع إدارات المرور من خلال نشر الصدادات الحديدية حول اللجان، مع منع الانتظارات أمام اللجان وفي الأماكن الغير مسموح بالانتظار فيها، مع ضرورة التواجد المروري الفعال في كافة الشوارع والميادين والمحاور والطرق الرئيسية بالتنسيق مع إدارات وأقسام المرور على مستوى الجمهورية، لمنع تواجد أي تعطيل للمرور، لمنح المواطن حرية التوجه للجان بدون أي أعطال مرورية.تتضمن الخطة أيضا تعزيز الطرق والمحاور الرئيسية وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق، كما تم نشر العديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.وأوضحت الإدارة، أنه إسهامًا في تخفيف الأعباء على المواطنين سيتم تفعيل دور خدمة الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها، الأمر الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية (01221110000 38556661 ).