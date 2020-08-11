116 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيان لها نقلته وكالة أنباء (صوفيا) على موقعها الإلكتروني- أن 12 مريضًا توفوا متأثرين بعدوى الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي حصيلة الوفيات من جراء الفيروس التاجي إلى 459 حالة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 7 آلاف و980 حالة، وذلك بعد شفاء 208 مرضى على مدار يوم أمس، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 13 ألفًا و512 حالة.