ضبط 3 إرهابيين في السليمانية بالعراق

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على ثلاثة "إرهابيين" في السليمانية بعد هروبهم من ناحية اللطيفية في بغداد.وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن تواجد ثلاثة إرهابيين في السليمانية هربوا من مدينة اللطيفية في بغداد، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الرد السريع وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان".وأضافت الوكالة أنه "تم إلقاء القبض عليهم في قضاء جمجمال، وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى "تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى جهة الطلب".