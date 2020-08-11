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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
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د. محمد الباز
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مصر
الرئيس السيسي يهنئ الإكوادور بيوم الاستقلال
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:11 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ.ش.أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدستوري لجمهورية الإكوادور لينين مورينو جارسيس؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
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