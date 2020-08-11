نائب عن انتخابات «الشيوخ»: المشاركة السياسية هي محور الديمقراطية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ يعزز المسار الديمقراطي، ويعزز وجود الأحزاب السياسية ويعطيها الفرصة للتعبير عن نفسها من خلال المجلس.ودعا مشهور جموع الشعب المصري ممن له حق التصويت للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11و12 أغسطس الجاري، وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين والناخبين، عدم الالتفات إلى دعوات المنتمين للتيارات الإرهابية، بعدم المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور ولأي أسباب أو معتقدات يروج لها البعص، سواء ما يردده البعض بأن تلك الانتخابات غير مهمة وأنها محسومة مقدما أو أن ذلك المجلس ليس له أهمية كبيرةوقال إن المشاركة السياسية فى حد ذاتها هي المحور الرئيسى للديمقراطية وهى حق للمواطنين لا يجب على أحد أن يتنازل عنه، مضيفًا أن عودة مجلس الشيوخ يثرى وبكل قوة الحياة النيابية فى مصر، وأن جميع ديمقراطيات العالم الحديث تعتمد بشكل رئيسى على غرفتين للبرلمان، وأن اتساع دائرة تمثيل المواطنين بالمجالس النيابية في مصر أمر فى غاية الإيجابية ويأتى تعزيزًا للمناخ والمسار الديمقراطى الذى رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد المسؤولية فى ٢٠١٤.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.