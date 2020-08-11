نائب السويس يحث الناخبين على المشاركة في انتخابات «الشيوخ»

قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن المشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقا دستوريًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.أكد متولي على الدور المهم فى توعية مقررات الفروع فى جميع المحافظات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المشاركة السياسية فى انتخابات مجلس الشيوخ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.وأوضح متولي، أن مجلس الشيوخ يختص أيضا بالحقوق العامة التي يرعاها الدستور المصري، منوها إلى أن مجلس الشيوخ، أصبح له العديد من الاختصاصات لأنه مختص بالملفات الهامة ويحملون هذه الملفات على عاتقهم.وأضاف أن المشاركة فى العملية الانتخابية تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلى للوطن.وأشار إلى أن مشاركة المواطنين فى اللجان الانتخابية يشاهدها العالم أجمع وتعطى انطباعًا فى نفوس الأجانب عن الصورة الحضارية فى مصر وتظهر قوتها الداخلية ومن ثم نجاحها الخارجي.ونوه إلى أهمية دور وسائل الإعلام في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وقيامهم بدورهم الوطني بعيدا عن العصبيات ودعوات المقاطعة لأي سبب من الأسباب.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.