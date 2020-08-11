أحمد السقا يستأنف تصوير «العنكبوت» 20 أغسطس

يعود النجم أحمد السقا لاستئناف تصوير فيلمه الجديد والمتوقف أكثر من مرة «العنكبوت» خلال الأيام القادمة من أجل تجهيزه للعرض.وقال المخرج أحمد نادر جلال، في تصريحات لـ"الدستور": "بالفعل تم الاتفاق على العودة يوم 20 أغسطس الجاري، حيث نحاول استكمال تصوير ما تبقى من مشاهد الفيلم لتجهيزه للعرض وفقًا لخطة الشرطة المنتجة".وأضاف مخرج "العنكبوت"، أن الجزء المتبقي من الفيلم عبارة عن 9 أيام تصوير، معربًا عن أمنيته أن ينال الفيلم حب وإعجاب المتابعين لما بذلوا فيه من مجهود كبير خلال التصوير.الفيلم الجديد للسقا كتبه محمد ناير ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم منى زكي ويسرا اللوزي وظافر العابدين، وتدور الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة، حول أحد العصابات ومحاولات البحث عنها.