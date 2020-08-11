أمريكا تدرس منع دخول المصابين بكورونا للبلاد

أعلن مسئول أمريكي رفيع المستوى عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس منع المواطنين الأمريكيين من العودة إلى الولايات المتحدة في حال الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن المسئول قوله: "إن المسودة سوف يصدرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية لجامعة ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد وفيات وإصابات بكورونا في العالم، وبلغت حصيلة الإصابات 5 ملايين و85 ألفا و821 حالة في حين بلغت حصيلة الوفيات 163 ألفا و370 حالة على الأقل.