مرشح حزب مستقبل وطن يدلي بصوته في الساعات الأولى بالمنوفية

أدلى المرشح هشام الحاج علي، مرشح حزب مستقبل وطن فردي محافظة المنوفية، منذ قليل، بصوته داخل اللجنة رقم 16 بمدرسة الشهيد أحمد السرسي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس اللجنة، في انتخابات مجلس الشيوخ، في أول أيام التصويت.وذلك وسط تواجد مكثف لضباط وأفراد الشرطة بالإضافة إلى تواجد مكثف للقوات المسلحة في المناطق المركزية والمرور على اللجان للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في محيط اللجان.فرضت قوات الشرطة تواجدا أمنيا مكثفا داخل وأمام اللجان الانتخابية في المنوفية، حيث تم وضع بوابات حديدية أمام اللجان وبوابات تفتيش مع تواجد الشرطة النسائية لتفتيش السيدات ومحتويات أي حقيبة يتم إدخالها إلى اللجان بحوزة الناخبين.يذكر أن محافظة المنوفية تستقبل اليوم (2 مليون و688 ألفا و280 ناخب داخل (619) لجنة فرعية و515 مقرًا إنتخابيًا و(1) لجنة عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التى ستعقد على مدار يومين.حيث تبدأ اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.