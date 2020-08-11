وزير الشباب يدلى بصوته فى انتخابات «الشيوخ» بالشروق

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.واطمأن صبحي على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.وأكد وزير الشباب والرياضة أن عملية التصويت هي واجب علي كل شخص له حق التصويت، داعيا الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.