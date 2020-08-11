تدابير وقائية لاستقبال ناخبي «الشيوخ» بوسط البلد (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد إجراءات احترازية وتدابير وقائية لاستقبال ناخبي مجلس الشيوخ في اليوم الأول لتصويت المصريين في الداخل.ووضع مسؤولي اللجان ملصقات لأماكن الوقوف والانتظار في الممرات المؤدية إلى اللجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.