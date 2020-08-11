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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:27 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية لكوريا الجنوبية 34 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و640 حالة.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية الكوري الجنوبي، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه ارتفعت حالات انتقال العدوى محليا الى أكثر من 20 بعد أن سجلت 17 حالة يوم أمس، بينما ارتفع عدد الحالات الوافدة من القادمين من الخارج إلى 11 حالة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قل العدد إلى 6 حالات في اليوم السابق.

وأشار إلى أنه من بين الحالات الوافدة، ظهرت 5 حالات من القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية و3 حالات من كازاخستان وحالة واحدة من كل من الفلبين ومولدوفا والجزائر، 9 منهم أجانب و2 من الكوريين.. لافتا إلى أن حصيلة الضحايا استقرت عند 305 حالات، حيث سجلت نسبة الوفاة من (كوفيد-19) 2.08% بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 71 حالة لتبلغ 13 ألفا و729 متعافيا.

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