فيكتوريا الأسترالية تسجل 331 إصابة جديدة بكورونا

أعلن رئيس وزراء ولاية "فيكتوريا" الاسترالية دانييل أندروز تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الثلاثاء أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الاسترالية بلغ 15251 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 248 حالة وذلك بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وكانت ولاية "فيكتوريا" قد فرضت الإسبوع الماضي حظرا للتجول ليلا حيث أنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.وكان أندروز قد أعلن في وقت سابق نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ خمسة آلاف دولار استرالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.