الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ (بالصور)

تستقبل للجان الانتخابية في الرحاب ومدينتي اليوم الناخبين ، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ عبر الاقتراع السري المباشر .ففي الرحاب، تم تجهيز اللجان الانتخابية في المدرسة البريطانية لسكان المدينة.وفي مدينتي، تم تجهيز اللجان الانتخابية في مدرسة مدينتي للغات M.I.S .وسيتم التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس كورونا.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتباراً من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتباراً من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عدداً من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.