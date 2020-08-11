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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«ناسا» تكشف عن بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:17 ص
بقعة شمسية
بقعة شمسية
وكالات
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أعلنت وكالة "ناسا" اكتشاف بقعة شمسية ضخمة تتجه نحو الأرض، من المتوقع أن تزداد في الحجم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتبر البقعة الشمسية جزءًا في الدورة الشمسية 25، وهي فترة جديدة مدتها 11 عاما من النشاط الكهرومغناطيسي، وقد لوحظت بعض التوهجات الشمسية الطفيفة فيها.

وأضافت الصحيفة أن البقعة الشمسية الجديدة، رصدها عالم الفلك الهاوي مارتن وايز، الذي التقط الصورة من مدينة ترينتون في مدينة فلوريدا الأمريكية.

ووفقا لوكالة "ناسا"، تحتوي البقعة، التي يُطلق عليها اسم AR2770، على نواة مظلمة أساسية بعرض كوكب المريخ، وعدد من البقع الأخرى بحجم فوهات البركان المتناثرة على سطحها.

ويقال إن AR2770 قد أطلقت توهجات من الفئة "ب"، وهي أدنى فئة من التوهجات الشمسية، التي أرسلت موجات صغيرة من الأيونات عبر الغلاف الجوي للأرض، حسب تقارير طقس الفضاء.

يذكر أن التوهجات الشمسية هي انفجار مفاجئ للطاقة الناجمة عن تشابك أو تغير خطوط المجال المغناطيسي بالقرب من البقع الشمسية، الأمر الذي يطلق موجة من الطاقة في اتجاه الأرض أحيانا، ويعطل الاتصالات والأقمار الاصطناعية وشبكة الكهرباء.

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