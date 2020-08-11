966 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 217 ألفا و293 حالة، وذلك عقب تسجيل 966 حالة إصابة جديدة.وقال المعهد- حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9201 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.