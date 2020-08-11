اليابان: نراقب الوضع في هونج كونج بقلق بالغ

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية تواصل مراقبة الوضع في هونج كونج بقلق بالغ، وذلك في أعقاب إلقاء الشرطة القبض على عدد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية ورجل أعمال بارز بموجب قانون الأمن القومي الجديد في الإقليم.ووصف سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - هونج كونج بأنها شريك مهم للغاية لليابان، وذلك بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة والعلاقات المتبادلة بين المواطنين.وأكد سوجا مجددا حاجة هونج كونج للحفاظ على نظامها الحر والمفتوح وتطويره بطريقة مستقرة وديمقراطية في إطار "دولة واحدة ونظامان"، لافتا إلى أن اليابان انتهزت فرصا مختلفة لنقل موقفها وتوضيحه إلى الصين بما في ذلك المحادثات الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين.