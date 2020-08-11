انتخابات الشيوخ ودعم لبنان يتصدران اهتمامات الصحف

اهتمت صحيفة الجمهورية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء بالأهمية التي تمثلها مشاركة المصريين في العرس الديمقراطي الخاص بانتخابات الشيوخ، فيما أبرزت الأهرام أهمية دعم لبنان في محنته.فأكدت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " مشاهدة الملايين ووعي المصريين" أن ملايين المصريين سيتوجهون اليوم في كل محافظات إلى صناديق الاقتراع عبر اللجان الانتخابية، لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، بعد قيام أبناء مصر في الخارج خلال يومي الأحد والاثنين بالتصويت عبر البريد السريع في 124 دولة بالخارج لاختيار أعضاء الشيوخ.وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ خطوة جديدة وواعدة في الطريق نحو إقامة حياة ديمقراطية سليمة في ظل دولة مدنية حديثة، فالمصريون عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة والمضي قدما بكل إصرار وإخلاص وعطاء ووفاء نحو تحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات والمجالات.وأوضحت الصحيفة أن خروج المصريين اليوم بالملايين إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة البناءة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ خطوة مهمة نحو بناء الوطن وبناء الإنسان الذي يمثل القاعدة الأساسية والعمود الرئيسي في بناء الأمة بناء سليما قويا، وأن خروج الملايين اليوم يجسد وعى المصريين بأهمية المرحلة.فمن جانبها رأت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "أهمية الدعم الدولي للبنان" أن لبنان يمر بمرحلة فارقة في تاريخه في ظل التطورات العديدة التي يشهدها والتحديات الكبيرة التي يواجهها، وأبرزها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها والتي فاقمها تفجير مرفأ بيروت الذي أدى لتداعيات خطيرة على البلاد سواء البشرية وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى أو الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تقدر بمليارات الدولارات وهو ما يدفع في اتجاه حشد الدعم الدولي للبنان لتجاوز هذه المحنة.وأوضحت أنه في هذا الإطار شكل المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عقد مؤخرا بمشاركة العديد من الدول، منها مصر أهمية كبيرة في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته، وفي مجابهة الآثار التي ترتبت على الانفجار، حيث تم رصد دعم مالي وعيني يتجاوز 250 مليون يورو لتقديمها بشكل فوري للبنان، وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمساعدة مئات الآلاف من اللبنانيين الذين تضررت بيوتهم وممتلكاتهم من الحادث، إضافة إلى المساعدة في إعادة بناء وتأهيل المستشفيات والمدارس والبنية الأساسية المدمرة بشكل واسع في بيروت كما سارعت العديد من الدول وعلى رأسها مصر في إرسال مساعدات فورية طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق الذي يعاني بشكل كبير تداعيات الانفجار.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاهتمام الدولي يعكس الحرص على تجاوز لبنان تلك المحنة، خاصة في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها، كما أنه يعكس الأهمية السياسية والاستراتيجية للبنان، والحرص على أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية فيه، لافتة إلى أن حجم التحديات أمام لبنان يتطلب المزيد من الدعم الدولي سواء المالي أو العيني وكذلك المساعدة الدولية في إعادة بناء وإعمار ما دمره الانفجار، خاصة مرفأ بيروت الحيوي.ولفتت إلى أن الاهتمام الدولي لابد أن يترجم إلى خطوات عملية على أرض الواقع وألا يكون تكرارا لمؤتمرات سابقة للمانحين للبنان شهدت وعودا كثيرة وكبيرة لكنها لم تترجم على الأرض كما أن حجم الكارثة يتطلب سرعة التحرك الدولي لعودة الأمور إلى طبيعتها وهو ما يتطلب مبالغ مالية ضخمة ولا شك أن الدعم المصري والعربي للبنان شكل نموذجا لوقوف الدول العربية إلى جانبه، وأظهر تعاطف الشعوب العربية الكبيرة مع الشعب اللبناني الشقيق الذي لديه طموحات كبيرة في تحقيق التنمية والازدهار.