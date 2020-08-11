مقتل وإصابة 3 جراء انفجار استهدف حافلة بالعاصمة الأفغانية

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية أن شخصا واحدا على الأقل لقى مصرعه فيما أصيب اثنان آخران إثر وقوع انفجار استهدف حافلة في مدينة "كابول".وقالت الشرطة - في بيان لها نقلته قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن الانفجار وقع في منطقة "خيرخانا" بمدينة "كابول"، مشيرة إلى أنه جار التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.ولم تشر الشرطة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد، كما لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار.