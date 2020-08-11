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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

44 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:06 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 44 حالة إصابة جديدة بينها 13 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84712 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 9 حالات في مقاطعة شنشي و8 حالات في شنجهاي و6 في مقاطعة شاندونغ و3 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالتين في مقاطعة قانسو وحالة واحدة في كل من مقاطعات خبي وهيلونغجيانغ وتشجيانغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2200 حالة غادر منها 2046 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 52 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79284 شخصا، مشيرة إلى أن 23790 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1729 شخصا الملاحظة الطبية أمس.
وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض بينها 6 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 285 حالة منها 137 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4148 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 55 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 477 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 2917 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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