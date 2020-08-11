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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: القلق يؤثر بشدة على البشرة والشعر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:05 ص
القلق
القلق
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ذكرت دراسة حديثة أن الإجهاد يتسبب في اختلال التوازن الهرموني الذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب والطفح الجلدي، فضلا عن تساقط الشعر وظهور تشققات جلدية.

وأشارت الدراسة إلى أن التباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ساهم في زيادة مستويات التوتر والضغوط على الأشخاص، كونهم محبوسين في أماكن مغلقة لأسابيع، لتؤثر حالة عدم اليقين في الحالة الصحية للصحة العقلية والنفسية لدى الكثيرين، وفي كثير من الأحيان لا يمكن إخفاء التوتر، لتظهر معالمه على تعبير الوجه، وتنعكس أولى علامات الإجهاد على الوجه كجلد شاحب ووزن خفيف.

وشدد الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية على أن البقاء في المنزل لأيام طويلة لا يعني بالضرورة التخلي عن الاعتناء بالبشرة، التي تتعرض لمزيد من المتاعب والمشكلات بسبب الإجهاد.

وقال الدكتور "جيتانجلي شيتي" استشاري الأمراض الجلدية والتجميل في كلية الطب بجامعة واشنطن: "نشجع الأشخاص الذين تضطرهم الظروف للالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي على اتباع نظام صارم للعناية بالبشرة، والذي يتضمن التنظيف والترطيب، والأهم من ذلك هو الحصول على كميات وفيرة من المياه لضمان مستويات مرتفعة من الترطيب".

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