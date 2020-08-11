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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الشمالية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:04 ص
الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
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أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية.

وقالت (الأركان) الكويتية، في بيان: "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد أن الحدود مستقرة وآمنة".

كانت إحدى وكالات الأنباء قد نقلت عن مصدر أمني عراقي قوله إن انفجارًا وقع قرب معبر على الحدود العراقية الكويتية، ولفتت إلى أن التفجير استهدف قاعدة للجيش الأمريكي.

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