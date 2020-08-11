اليوم.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020

تنطلق صباح اليوم الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن تفتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع، في تمام التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تبدأ العمل في التاسعة صباحا.يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض، أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.