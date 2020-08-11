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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

النائب البطريركى يتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:43 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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زار صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار بالإسكندرية.

تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لكنائس الإيبارشية البطريركية، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب بيشوي عبد المسيح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، والأب يوحنا حربي راعي كنيسة الآباء الفرنسيسكان بأبو قير، والراهب الفرنسيسكاني الأخ أنطونيوس أبو الخير، والشماس الإكليريكي مينا زكي، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.

رفع نيافة الأنبا باخوم الذبيحة الإلهية من أجل الكنيسة وشعبها، كما احتفل نيافته أيضًا ببدء الذكري المئوية لانتقال الطوباوية مارجريتا كياني مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات راهبات القلب الأقدس.

وختم نيافته صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، وعقب الصلاة تم التقاط بعض الصور التذكارية مع صاحب النيافة.

كما زار نيافة الأنبا باخوم مدرسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار من أجل الاطمئنان على أحوالها.

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