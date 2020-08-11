رامى صبرى يحقق 3 ملايين مشاهدة بأغنية «خطيرة»





حقق كليب أغنية الفنان رامي صبري الأخيرة التي تحمل اسم "خطيرة"، اليوم، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".أغنية "خطيرة" من ألحان رامي صبري وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.يشار إلى أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية "حياتي مش تمام" التي حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل باستوديوهات صوت الحب، وإنتاج "أر ميوزك برودكشن 2020".