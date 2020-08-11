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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الديمقراطيون أكثر خطرًا على انتخاباتنا من روسيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:53 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المحاولات الأكثر خطورة للتأثير على انتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لا تأتي من روسيا بل من الديمقراطيين.

وقال ترامب، أثناء مؤتمر صحفي حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس": "هل تعلمون من هو الذي يتدخل الآن في الحقيقة؟ هم الديمقراطيون".

وأوضح ترامب أن الحزب الديمقراطي يصر على إجراء التصويت بالبريد، معربًا عن قناعته بأن هذا الأسلوب يفتح السبيل أمام تزوير نتائج الاقتراع بكل سهولة.

كما ذكر الرئيس الأمريكي بأن أجهزة الاستخبارات أفادت بأن الصين وإيران وروسيا وربما دولًا أخرى "تحاول التدخل في الانتخابات الأمريكية، لكنه أشار إلى أن وسائل الإعلام التي تنشر "الأخبار الزائفة" تحرص على تقديم روسيا على أنها الدولة التي رافقها النجاح الأكبر في نشاطاتها هذه.

وصرح ترامب بأن أحد الصحفيين طرح عليه السؤال مؤخرًا حول هذا الموضوع، لكنه لم يذكر سوى روسيا في سؤاله، الأمر الذي لفت انتباه ترامب ليسأل بدوره، عن سبب تركيزه على روسيا تحديدًا، وعدم اهتمامه بدول أخرى مشتبه بها من قبل الاستخبارات الأمريكية.

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