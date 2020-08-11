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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الفلبين يعلن استعداده لاختبار اللقاح الروسى ضد كورونا على نفسه

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:50 ص
رودريجو دوتيرتي
رودريجو دوتيرتي
وكالات
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أعرب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي عن رغبته في أن يكون أول من يختبر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على نفسه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال دوتيرتي في كلمة له إنه يريد أن يظهر ثقته بالدراسات العلمية الروسية، مضيفا: "عندما يصل اللقاح سأقدم للمجتمع دليلا على تلقيحي لكي لا تكون هناك أي شائعات.. وسأكون أول من سيجري الاختبار".

واعتبر الرئيس أنه أذا كان اللقاح مفيدا له، فسيكون من الممكن تلقيح الآخرين في البلاد.

وطلب كذلك من وزير الصحة فرانسيسكو دوكي أن ينسق مع الحكومة الروسية إمكانية نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح للفلبين.

وكان رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف قد أعلن أن أكثر من 20 دولة أبدت اهتمامها باللقاح الذي يقوم بتطويره مركز غامالي لعلم الأوبئة الروسي. وأشار إلى أن 5 دول تعتزم المشاركة في إنتاج اللقاح.

يذكر أن الفلبين سجلت أكثر من 136 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 2.2 ألف مصاب بالفيروس.

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