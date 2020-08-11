ترامب يتجه لحظر مواطنين من العودة إلى البلاد

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية منع المواطنين الأمريكيين من العودة إلى البلاد في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.وأشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على وثيقة، تنص على قيود جديد على السفر، وإنها تسمح لحرس الحدود بمنع المواطنين والحائزين على الإقامة الدائمة من دخول أراضي الولايات المتحدة مؤقتا في حال وجود مؤشرات على إصابتهم بكورونا.ويشار إلى أن مشروع القرار هذا يعتمد على الصلاحيات القانونية المتوفرة لدى مراكز محاربة الأمراض والوقاية منها.ولم تتضمن الوثيقة موعدًا محددًا لسريان الإجراءات المحتملة، لكنها تشير إلى أن هذا الحظر سيطبق في "حالات استثنائية" فقط.يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميًا من حيث إصابات ووفيات كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس الـ 5 ملايين شخص، وتوفى أكثر من 163 ألف شخص.